Paris Saint-Germain estuda a contratação de Alaba

Com a renovação emperrada com o Bayern de Munique, David Alaba pode se transferir ao Paris Saint-Germain. De acordo com o jornal Bild, os franceses estudam a contratação do atleta de 28 anos para repor a saída de Thiago Silva.

O vínculo de Alaba com o Bayern se encerra em junho de 2021. A expectativa dos alemães é renovar com o jogador após a Liga dos Campeões. No entanto, as negociações estão emperradas, abrindo a possibilidade de o atleta se transferir.

Alaba desperta atenção do mercado por ser polivalente. Atualmente, ele tem atuado como zagueiro, mas também já desempenhou as funções de lateral-esquerdo e volante.

Além do PSG, o Barcelona também sonda o camisa 27 do Bayern. A tendência é que no término da Liga dos Campeões o futuro de Alaba possa ser definido. A competição européia retorna nesta sexta-feira e se encerra ainda no mês de agosto.