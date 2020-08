Parlamentares defendem prorrogação do auxílio em mais uma parcela de R$ 600 e outras de R$ 300

O portal G1 divulgou nesta terça-feira, 18 de agosto, integrantes do Palácio do Planalto foram informados nesta segunda a forma que os parlamentares defendem a prorrogação do auxílio emergencial. O aviso foi dado após reunião de líderes do Senado.. Eles defendem a prorrogação do auxílio em mais uma parcela de R$ 600 e as demais, de R$ 300.

O primeiro lote de pagamento do auxílio emergencial, criado para ajudar os trabalhadores mais vulneráveis, chega ao fim ainda em agosto. Ainda de acordo com o G1, a ala política do governo travou guerra com a ala econômica, que tem comando de Paulo Guedes, para prorrogar o auxílio no valor maior.

E equipe econômica defende que não há forma de continuar pagando parcelas de R$ 600. Já os assessores políticos de Jair Bolsonaro (sem partido) defendem que o presidente não deve perder o apoio e aprovação que conseguiu, principalmente na região Nordeste, por causa do auxílio. O foco para ampliar o apoio ao presidente é a reeleição.

Segundo o G1, ministros e líderes afirmam que Bolsonaro pediu uma solução sobre o auxílio emergencial para o ministro Paulo Guedes. A ala política defende que o auxílio seja prorrogado e que, posteriormente, seja feita a transição para o Renda Brasil. O novo programa irá substituir o Bolsa Família e outros programas. O programa ainda não foi criado e, antes de entrar em vigor, precisa ser aprovado pelo Congresso.

Após a reunião de ontem, ministros afirmaram que Bolsonaro pode tomar decisão sobre a prorrogação a qualquer momento. O governo também estuda prorrogar o auxílio para menos pessoas.