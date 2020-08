Participante pede demissão ao celebrar vitória no MasterChef Brasil

O MasterChef Brasil 2020, da Band, premiou mais uma participante nesta terça-feira (25). Na edição, no entanto, uma coisa chamou bastante a atenção do público: a reação de Danielle, de 31 anos, ao descobrir que foi a vitoriosa.

Após o anúncio, a competidora comemorou aos gritos e pediu demissão do seu emprego em público: “Era meu, tinha que ser meu. Sempre fico em segundo lugar na vida e isso vai mudar tudo. Chefe, desculpa, mas vou pedir demissão. É isso aqui que eu vou fazer”.

Durante o programa, no entanto, nem tudo foram flores. Danielle errou na massa do sonho, mas agradou pelo recheio de goiabada, na 1ª parte da competição. Em seguida, ela passou para a 2ª fase e, nos minutos finais, protagonizou uma cena marcante: jogando todos os ingredientes do carrinho no chão.

No Twitter, inclusive, alguns internautas criticaram a vitória dela. “Que show de horror esse Danielle ganhar!!! Absurdo 3 chefs darem um troféu para uma participante que jogou uma pancada de alimento no chão. Que edição tosca!! Isso que deu ajudar a tirar as coisas do carrinho!!!“, disse um.

“Querem ajudar instituições carentes e não eliminaram uma mulher que jogou comida no chão! Cadê a responsabilidade social? Cadê a sustentabilidade ambiental?”, comentou uma telespectadora.

Uma terceira afirmou na rede social: “A mulher jogou comida no chão, não levou bronca e ainda ganhou o episódio. Lamentável”.