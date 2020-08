Partida é suspensa às pressas e Globo toma atitude inédita com futebol

A primeira rodada do Brasileirão 2020 já começou com uma situação inédita. Em plena pandemia, um dos jogos precisou ser suspenso às pressas, neste domingo (9). Por isso, a Globo tomou uma atitude inédita com o futebol.

A disputa entre Goiás e São Paulo, no estádio da Serrinha, foi adiada pela CBF e terá de ser realizada em outra data. Tudo aconteceu porque, horas antes da partida, o clube goiano entrou com um pedido na entidade e no STJD para que a partida fosse postergada depois que dez jogadores testaram positivo para a Covid-19.

Por isso, a Globo precisou mudar o jogo que seria exibido tanto em São Paulo quanto Goiás. No lugar, foi necessário colocar no ar Flamengo X Atlético-MG, narrado por Luís Roberto, que já estava na programação para o restante do país.

Tudo foi decidido de última hora, pois o duelo foi cancelado oficialmente às 16h05. Somente na manhã de hoje, o laboratório responsável pela realização dos testes de Covid-19 no elenco do Goiás divulgou os resultados dos exames.

O São Paulo chegou a entrar em campo, mas acabou sendo informado pela equipe de arbitragem que não haveria partida e, por isso, deixou a partida.