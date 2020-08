Passageiro com covid-19 é expulso de voo [veja o vídeo]

Nesta quarta-feira (26), um passageiro foi retirado de um voo que partia de Londres com destino a Pisa, na Itália, logo após receber uma mensagem de texto confirmando que estava infectado com covid-19. O passageiro estava à bordo de um avião da companhia Ryanair, no aeroporto de Stansted.

O passageiro havia permanecido por pouquíssimo tempo no avião (menos de 10 minutos), que estava prestes a decolar. Ele e seu companheiro – que também foi retirado da aeronave – estavam usando máscaras, assim como todos os outros passageiros.

Um vídeo que mostra o momento em que os agentes de biossegurança do aeroporto encaminham os passageiros para fora do avião foi parar nas redes sociais.

Ryanair flight to Pisa. Suspected corona boi on board #Ryanair pic.twitter.com/kBqtYJYOXE — Jamie ‘The James’ Jane (@FionnMurphy10) August 26, 2020

Em seguida, as cabines aéreas e os assentos dos dois passageiros, além daqueles que ainda estavam vazios, foram desinfetados, e o avião pôde seguir viagem rumo à Itália. De qualquer forma, o voo sofreu um atraso de 1:20h, devido ao incidente.

Todos usavam máscaras

A Ryanair informou que os dois passageiros foram levados para uma área de isolamento do aeroporto de Stansted, onde receberam toda a assistência necessária. A companhia ainda disse que havia pouca ou nenhuma possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus no ambiente, pois todos os passageiros e tripulantes usaram máscaras durante todo o tempo em que se preparavam para a decolagem.

Fonte: Tecmundo