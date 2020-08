Patricia Abravanel encanta ao postar foto antiga com Silvio Santos

Sem ver o pai, em razão do isolamento social, Patricia Abravanel usou as redes sociais para destacar o carinho que sente por Silvio Santos no Dia dos Pais. A apresentadora afirmou na legenda da imagem a ansiedade em voltar a visitar o pai.

“Eu e meu papai! Amo tanto! Não vejo a hora de poder visitar toda semana e encher de beijo! Feliz Dia dos Pais”, escreveu a artista na descrição da imagem antiga, onde aparece sorridente ao lado do dono do SBT.

Nos comentários, admiradores do comunicador ficaram encantados com os registros. “Feliz dia dos pais para o maior e melhor comunicador! Seja sempre abençoado!”, escreveu uma internauta. Uma segunda reforçou: “Sílvio Santos além de ser um grande ser humano é um exemplo de pai!”.

A irmã, Silvia Abravanel, também resgatou algumas fotos com o pai e emocionou com uma linda homenagem. “Não há palavras suficientes que eu possa dizer para descrever a importância que meu pai tem para mim”, disse.

“Melhor exemplo, melhores ensinamentos, melhores conselhos, o abraço mais confortante, o olhar que tudo diz sem precisar dizer nada , o melhor chefe, o mais digno, mais honesto, o melhor caráter, melhor amigo , meu mestre …”, acrescentou a artista, que ainda encheu o apresentador de elogios.

“Pai… Você me protege, me ensina, me apoia, me ama, por isso e por muito mais, você é o meu herói. Feliz dia dos pais! Te amo muito e sou grata por você ser meu pai”, concluiu.

Confira:

