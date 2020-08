Patrick celebra primeiro gol como profissional e projeta final: “Vamos para cima”

O Palmeiras contou com um gol de Patrick de Paula para vencer a Ponte Preta na noite deste domingo, no Allianz Parque. Responsável por colocar o time na decisão do Campeonato Paulista, o jovem volante celebrou sua primeira bola na rede como profissional e projetou a final contra o Corinthians.

No final do primeiro tempo, Apodi rebateu para o meio ao cortar lançamento e a bola sobrou para Patrick de Paula. O volante ajeitou como se estivesse no futsal e chutou da entrada da área. A bola, então, desviou em Wellington Carvalho e enganou o goleiro Ivan.

“Estou muito feliz pelo gol, meu primeiro gol como profissional. É uma felicidade muito grande e a equipe se comportou muito bem. Tivemos o comando do jogo e a posse de bola. No primeiro tempo, pudemos abrir o placar e sair com a vitória”, afirmou Patrick, que teve a companhia de Gabriel Menino e Ramires no meio titular.

“É uma felicidade atuar ao lado do Ramires, campeão da Champions League e que jogou Copa do Mundo. Ele passa uma inspiração muito boa e conversa bastante comigo e com o Gabriel. Eu e o Menino já temos entrosamento desde a base e somos muito amigos. Sabemos o que o fazer no campo e nos entendemos muito bem”, descreveu.

Captado pelo Palmeiras em 2017, Patrick de Paula disputou a Taça das Favelas e o Campeonato Carioca Amador antes de iniciar a carreira profissional. Promovido ao time titular por Vanderlei Luxemburgo, aos 20 anos, terá a chance de decidir o Paulista contra o Corinthians com jogos programados para quarta e domingo.

“Nossa equipe está muito preparada para essa final e para um clássico. Temos que jogar bem, ficar com a bola. É trabalhar bastante e focar no campeonato. É uma grande final, um clássico brasileiro. Vamos impor nosso jogo e vamos para cima para sair com a vitória”, avisou.