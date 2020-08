Patrick de Paula lamenta erros do Palmeiras ‘no último passe’ em empate com Corinthians

Após o empate por 0 a 0 entre Corinthians e Palmeiras, nesta quarta-feira, pela ida da final do Campeonato Paulista, o volante Patrick de Paula, do Verdão, lamentou os erros de passes da equipe palestrina no último terço do campo.

Segundo o jovem destaque alviverde, o time de Vanderlei Luxemburgo até conseguiu criar oportunidades, mas pecou na hora de definir as jogadas.

Patrick de Paula durante jogo entre Palmeiras e Corinthians, pela final do Paulista Cesar Greco/Ag Palmeiras

“Corinthians e Palmeiras ninguém quer perder, mas acho que a gente se comportou bem aqui na Arena. Criamos chances, mas pecamos no último passe”, observou, à TV Globo.

“Agora, sábado é outro jogo, são mais 90 minutos. Temos que estar bem preparados para sair com a vitória e ser campeões”, completou.

Os rivais voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Quem vencer será campeão estadual de 2020.