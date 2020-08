Patrick Estrela: melhor amigo do Bob Esponja deve ganhar série própria

A Nickelodeon estaria desenvolvendo um spin-off de Bob Esponja Calça Quadrada centrado no Patrick Estrela, de acordo com fontes da Variety. A estrela do mar mais amada dos desenhos seria protagonista de The Patrick Star Show, um talk show com diversos convidados da Fenda do Biquíni, incluindo vários novos personagens.

Ainda não se sabe se Bob Esponja, Lula Molusco e demais personagens irão aparecer no programa. Representantes da produtora não quiseram comentar a informação. Sabe-se que o dublador original do Patrick, Bill Fagerbakke, estaria ligado à nova série – ele assumiu o personagem desde o começo, em 1999.

The Patrick Star Show também irá aprofundar as relações familiares do personagemFonte: Nickelodeon

Caso seja confirmada, esta seria a segunda série derivada de Bob Esponja: a primeira anunciada foi Kamp Koral, que deve estrear no streaming CBS All Access no ano que vem, mostrando o personagem quadrado com 10 anos de idade em um acampamento de férias. A ideia da Nickelodeon é justamente expandir o universo subaquático da Fenda do Biquíni em mais produções – a Sandy Bochechas pode vir a ganhar uma só dela, por exemplo.

O desenho é um dos que faz o maior sucesso entre o público infantil nas últimas duas décadas. Além de uma série de licenciamentos para brinquedos, também já gerou 3 longas-metragens para o cinema – os dois primeiros somaram mais de US$ 460 milhões em bilheterias mundiais, enquanto o terceiro chegou a plataformas on demand, no começo do mês, e deve ser distribuído internacionalmente pela Netflix a partir do ano que vem.