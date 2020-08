Paula Amorim e Breno Simões exibem momentos íntimos em hotel luxuoso

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões estão aproveitando dias de férias em um hotel de luxo em Campos do Jordão, interior de São Paulo. Nas redes sociais, o casal segue compartilhando alguns momentos da viagem, inclusive registros mais íntimos, como, por exemplo, durante um banho de espuma em uma banheira gigante.

“Está parecendo que estou no céu“, disse Paula, sendo completada por Breno: “E o tanto de espuma que colocamos?“, falou ele, bem-humorado, destacando que acabaram colocando muitos sais de banho para a ocasião.

Os pombinhos estão hospedados no We Hotel, que tem diárias de aproximadamente R$ 2,6 mil nos finais de semana. O quarto que eles estão exibindo na web possui 34 metros quadrados, contando com varanda, cama kingsize, vista para a montanha e outros itens.

Cabe lembrar que, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o casal alugou um apartamento recentemente em São Paulo para morarem juntos.

Os ex-participantes do reality já conviviam no mesmo espaço, mas viviam em um hotel. Agora, conseguiram alugar um cantinho para ficarem. “Estamos muito felizes pois é um sonho realizado. E a cada dia temos a certeza que é o que queremos para nossas vidas, viver juntos“, revelou o galã.

Confira: