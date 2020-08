Paulinho Serra revela podres do Pânico e entrega boicote à Tatá Werneck

Paulinho Serra pode ser visto na TV no Multishow, com seu personagem na série Xilindró. No entanto, o artista também tem feito projetos paralelos dentro do mundo do humor e falou sobre isso em entrevista recente, citando passagens antigas em programas da MTV e no extinto Pânico na TV.

O ator trouxe à tona, inicialmente, o nome de Tatá Werneck, que conhece antes mesmo do auge de sucesso dos dois. Ele contou ao jornalista Murilo Ribeiro que fez uma peça em que carregava Tatá no ombro, e dava vida às pernas de uma bruxa. “Eu me apaixonei e pensei: ‘as pessoas precisam conhecer essa menina. Eu fiquei a vida inteira tentando encaixar a Tatá em algum lugar“, disse ele.

Quando esteve no Pânico, então veiculado na RedeTV! e comandado por Emílio Surita, Serra fez a seguinte sugestão.”Que tal a gente fazer um programa de improviso aqui? Eu conheço uma menina que é gênia e vocês vão gostar“. De início a produção até comprou a ideia, fez um piloto com a plateia do programa de humor, mas colocou como condição a presença de mais pessoas.

“Ele subestimou o improviso e colocou o Vesgo e a Sabrina pra jogar improvisos com a gente, eles não entediam. Fui capaz de ouvir do Alan Rapp que ‘ah, essa Tatá, garota sem peito e bunda pequenininha. Tu tá maluco? Não tem graça nenhuma’“, revelou Paulinho Serra, explicando a negativa do projeto e a subestimação à Tatá, vindas do diretor do programa.

Se já não bastasse, o ator contou que já não estava feliz em seu ambiente de trabalho por conta de um desafeto, que qualificou como megalomaníaco e mentiroso. Ainda sem dizer nomes, o humorista citou um episódio em que queriam que ele se jogasse na frente do carro de Lázaro Ramos — seu amigo pessoal — para tentar uma entrevista, na entrada de um evento e se negou porque não queria ser medíocre por tal.

No momento em que sua mulher estava grávida do primeiro filho do casal, Paulinho Serra pediu demissão da RedeTV! e uma semana depois foi convocado por Marcelo Adnet para a MTV. Na época, ele foi ao canal substituir Marcos Bion e Os Barbixas no Quinta Categoria, além de integrar as esquetes do Comédia MTV. Nesta primeira atração, formou um time com Rodrigo Capella e, justamente, Tatá Werneck.

