Paulo Dalagnoli posa só de cueca e manda recado para Antonia Morais

Paulo Dalagnoli usou as redes sociais para postar uma sequência de imagens em que aparece só de cueca. Os cliques, feitos pela sua namorada Antonia Morais, renderam diversos comentários, inclusive um elogio do próprio ator ao talento da filha de Gloria Pires com as lentes.

“By minha gata talentosa“, disse ele na legenda. Em resposta, a atriz devolveu: “Benza Deus“. Nos demais comentários não faltaram cumprimentos aos pombinhos, que assumiram o relacionamento há pouco tempo.

“Antonia, saiba que você é muito sortuda e o Paulo também“, opinou um rapaz. “Ficou show, cara. Fiquei sabendo que depois que você postou essas fotos, a pressão de várias pessoas subiu“, brincou outro. “Lindo das pernas à cabeça“, elogiou um terceiro.

Cabe lembrar que os dois foram flagrados juntos no Carnaval, em um camarote na Sapucaí. Enquanto curtia a folia carioca, a irmã de Cleo ficou de conversinha ao pé do ouvido com o ator e modelo.

Logo em seguida, seguiram juntinhos para Brasília, para a casa da família de Gloria e Orlando Morais, onde passam a maior parte da quarentena.

Antes de irem para a mansão que fica à beira do Lago Paranoá, na Asa Norte da capital federal, Antonia e Paulo passaram alguns dias em uma das casas da família da atriz, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Vale lembrar que a atriz estava solteira desde que rompeu o relacionamento com Wagner Santisteban, com quem se relacionava desde 2015.

Confira: