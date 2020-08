Paulo Gustavo exibe filho mais velho e emociona com homenagem

Paulo Gustavo é casado com Thales Bretas desde 2015 e já passou por uma tentativa frustrada de ter filhos. O casal demonstrou superação e ganhou gêmeos em agosto de 2019, e a data especial foi lembrada pelo humorista nas redes sociais.

O ator compartilhou nessa segunda-feira (3), uma foto com seu filho no colo e iniciou a emocionada homenagem: “Há exato 1 ano, eu ganhei o maior presente da minha vida: Romeu! Não dá pra acreditar que 1 ano passou tão rápido assim! Quando ele nasceu e teve pneumotórax, eu vivi 11 dias de terror. Nasceu já na luta, não desistiu e nos mostrou desde os primeiros dias a sua força“.

O orgulhoso papai mudou o tom do texto, e foi falando das alegrias que Romeu proporcionou para o casal: “O barulho do útero foi substituído, após o nascimento, por barulhos associados a dor. Hospital, UTI, aquelas coisas que a gente demora pra recuperar depois. Mas eu e Thales demos tanto, mas tanto amor pra ele, que tudo passou, essa página virou, a história andou e hoje ele é o menino mais fofo, mais alegre, mais feliz do mundo e o principal: cheio de saúde“.

“Minha vida mudou, foi uma reviravolta… E hoje eu tenho ele aqui, meu filho, meu parceiro, meu amor! Eu durmo e acordo todos os dias com o cheirinho dele! Filho, eu vou seguir a vida inteira do seu lado e você vai contar comigo até o último dia da minha vida!

O aniversário é dele, mas quem agradece sou eu! 1 aninho, meu Deus“, prosseguiu Paulo Gustavo.

O famoso anunciou a data de aniversário do outro gêmeo, Gael, visto que Romeu precisou antecipar o nascimento: “Eu to andando pela casa com o olho vermelho cheio de lágrimas e emoção! E daqui a 13 dias, eu volto aqui pra contar pra vocês do meu outro amor, do outro presente que a vida me deu, Gael! Viva Romeu ! Viva o amor“.

Marcus Majella, colega de profissão e amigo de Paulo, comentou: “Que lindo! Viva, Romeu“. Angélica continuou: “Lindos! Que emoção, Paulo e Thales! Viva! Deus abençoe a família de vocês“. Regina Casé exaltou a superação do casal: “Amores! Sei o quanto foi duro até chegar até a realização deste sonho,mas agora é hora de celebrar esse amor e a importância dele pra vocês e pra tanta gente que olhando essa foto vai se encher de coragem pra viver a vida plenamente! Amo vocês“.

