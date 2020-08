Paulo Gustavo surpreende e faz longo desabafo em homenagem a Tatá Werneck

Ver essa foto no Instagram

@tatawerneck eu fiquei seu fã nesse vídeo! Me lembro como se fosse hoje. Você fazia uma peça chamada Improlândia, num horário alternativo, na Barra da Tijuca e eu estava lá em cartaz com “Minha mãe é uma peça” ! Minha irmã, todo dia, falava: “Você tem que assistir uma atriz do espetáculo mais cedo! Você vai virar fã dela” . Um dia eu assisti e te achei incrível! Logo Depois eu vi esse vídeo e pensei : Eu sou muito fã dessa menina! Ela é uma gênia! Um dia, eu recebi um telefonema da Bruna Bueno ( produtora de elenco da globo) perguntando se eu conhecia você e se eu sabia se você tinha contrato com outra emissora. Ela já queria te chamar pra uma novela. Você era do MTV. Te liguei, conectei você com ela , vocês conversaram , se acertaram e foi sua primeira novela. Você arrasou mais uma vez e virou um fenômeno nacional com a personagem Valdirene! Quando eu penso no seu inicio e vejo sua carreira hoje , essa história que você esta contando, eu te admiro cada vez mais! Você é uma inspiração pra muitas outras meninas divertidas, boas atrizes e talentosas que estão na luta! Porque nossa profissão é luta e eu vejo a sua! Parabéns por HOJE e por tudo! Mais e mais sucesso pra você e muita saúde pra você continuar arrasando e trazendo alegria pra nós! 🎂🥤🥳🥳👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Love you