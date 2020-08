Paulo Victor comemora três anos de sua estreia no Grêmio

Há exatos três anos, o goleiro Paulo Victor entrava em campo pela primeira vez com a camisa do Grêmio. A estreia aconteceu pelo Campeonato Brasileiro de 2017, contra o Atlético-MG, na Arena.

A vitória por 2 a 0 teve participação direta do arqueiro, que defendeu uma penalidade de Robinho no fim da partida. Desde a época de Flamengo, no início da carreira, ele é conhecido por ser pegador de pênaltis.

“Eu realizei um sonho de garoto quando vesti, pela primeira vez, a camisa do Grêmio. Fiquei feliz com uma estreia que jamais imaginaria, pois foi a realização de um sonho completo. Conseguimos vencer a equipe do Atlético e fui premiado pegando um pênalti. Agradeço a Deus pela oportunidade de defender essas cores, o grupo e a comissão técnica pela confiança e apoio e aos torcedores que sempre me incentivaram,” afirmou o camisa 1.

Já na quarta temporada no Tricolor, ele soma 93 jogos e cinco títulos: uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, dois Estaduais e uma Recopa Gaúcha.

Em 2020, com a chegada de Vanderlei, Paulo Victor acabou perdendo espaço entre os titulares. Até agora, o arqueiro fez apenas duas aparições.