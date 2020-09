Pe Lanza relata momento de sofrimento e ajuda psicológica após boatos

Pe Lanza revelou em entrevista como sofreu com o início do isolamento social, por causa da pandemia do novo coronavírus. O famoso declarou que teve um boqueio e que só conseguia jogar vídeo game por boa parte da quarentena.

“Quando foi decretada a quarentena aqui no Brasil, minha cabeça deu uma bela pirada. Eu estava vindo em uma caminhada legal, mas pensando em proteger o próximo e a gente também, vários shows cancelados eRes compromissos presenciais adiados. Isso mexeu completamente com a vida profissional e a parte produtiva e criativa acabou sendo muito abalada”, desabafou à Quem.

“Fiquei muito tempo no vídeo game, que acabou sendo uma terapia para mim e um jeito de me isolar dos problemas do mundo e de dar uma trégua para minha cabeça”, rememora o famoso, que tem passado o isolamento ao lado da namorada, Anne.

Segundo Pe Lanza, os fãs que despertaram o artista ao levantarem a hashtag “Estamos com Você Pe Lanza”. Ao ler comentários que questionavam por onde ele andava ou se ele havia morrido, o músico lançou um single.

“Essa quarentena mexeu muito com a nostalgia e os fãs estavam pedindo muito para a gente voltar com a banda e fazer uma live. Mas não era muito do nosso interesse porque a gente estava com outros projetos musicais. No final de maio, aconteceu uma movimentação muito bacana dos fãs no Twitter com a hashtag Estamos com você Pe Lanza. Se você clicasse nos comentários, tinha desde o ‘Pe Lanza está com Covid?’, ‘Nunca mais tinha visto ele por aqui’ e críticas do tipo, ‘Quem é esse moleque? Pensei que ele estivesse morto’, ‘Vocês estão revivendo morto’, ‘Ele morreu junto com o sucesso da banda dele’”, destacou.

O ex-Restart, então, afirmou: “Pensei: ‘Dessas críticas e limão azedo dá para fazer uma limonada bem gostosa’. E vim com a ideia de Tô Vivão, que é de um projeto do ano passado. Decidi rearranja-la com meus parceiros Pedro Penna e Rafael Bala Costa, que trabalham comigo desde o Restart”.

“A partir daí, comecei a ter várias ideias. Hoje tento todos os dias me policiar para criar algo novo, desde que seja uma melodia, letra. A gente já tem umas duas ou três músicas inéditas para lançar até o fim do ano. O final da quarentena tem sido mais produtivo nesta questão criativa“, completou.

Mas esse não foi o único momento difícil que ele passou. Pe Lanza revelou que enfrentar o sucesso extremo ainda na adolescência com a banda Restart mexeu muito com o seu emocional.

“A fama teve diversos impactos no meu emocional. Saí do anonimato ainda adolescente, com 17 anos, e me tornei do dia para noite um exemplo e formador de opinião para vários outros jovens em fase de formação. Tive uma boa educação, graças aos meus pais e seguia uma conduta exigida por eles. Só que nunca fui um adolescente perfeito a ser seguido”, disse.

“Mas a partir do momento que o Restart teve um impacto muito grande, isso foi exigido para a gente. Não tinha espaço para viver as coisas que um jovem vivia. Quando eu errava era muito julgado por isso”, acrescentou.

“Isso foi o que mais me causou problema. E o fato de não ter a separação de trabalho e vida pessoal. Acabou virando uma coisa só. Isso mexeu muito com a minha cabeça e tive que fazer até umas sessões de acompanhamento terapêutico e psicológico para me colocar no meu lugar e tirar um pouco dessa responsabilidade que eu acabava carregando”, disparou o famoso.