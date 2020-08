Pedido de Redução de Mensalidade por Modalidade Virtual de Ensino é Indeferido a Estudante de Direito

Inicialmente, a universitária alegou que, com a alteração da modalidade de ensino, houve queda no padrão de qualidade oferecido pela faculdade.

Outrossim, sustentou a redução dos custos operacionais por parte da faculdade, o que justificaria o desconto proporcional nas parcelas.

Contudo, ao analisar o caso, a magistrada pontuou que, em virtude das medidas de distanciamento social para diminuição de contágio pelo coronavírus, as instituições passaram a ministrar aulas na modalidade digital.

Todavia, para a juíza, essa alteração, por si só, não significa diminuição de custos ou queda de qualidade. Neste sentido, argumentou:

“A alteração da forma de ministração das aulas não foi imposta pela instituição de ensino de forma deliberada. Pelo contrário, os decretos distritais (…) proibiram a ministração de aulas presenciais. Tanto que, passados mais de cinco meses da constatação da chegada da pandemia ao país, o mundo inteiro, não só o Brasil, ainda debate se é seguro ou não retomar as aulas presenciais e quais os protocolos de prevenção devem ser aplicados.”

Além disso, a magistrada destacou que as instituições de ensino tiveram que rapidamente se adaptar às novas regras.

Para tanto, investiram em aquisição de novas tecnologias e treinamento dos docentes, além do fornecimento de equipamentos e apoio técnico.

Portanto, a juíza alegou que não se pode afirmar que tiveram custos operacionais diminuídos:

“No que toca à qualidade do ensino, melhor sorte não assiste à autora, já que não juntou aos autos qualquer elemento de prova de suas alegações, como tempo de aula, queda do rendimento pessoal e da turma, dificuldade de compreensão de conteúdos digitais, impossibilidade de contato com o docente, entre outras.”