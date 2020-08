Pedrinho sai sem adeus que queria a corintianos, e empresário diz que indicou dupla com Everton

Pedrinho embarcará na noite desta quarta-feira (5) para Portugal, onde se apresentará ao Benfica, sem ter conseguido dar o adeus que queria à torcida corintiana: em campo, jogando. Seu último jogo foi em 26 de fevereiro, no empate por 1 a 1 com o Santo André, na Arena.

E a despedida do meia-atacante de 22 anos, vendido em março pelo Corinthians para o time europeu por 20 milhões de euros (R$ 125 milhões na cotação atual), não deve sequer ter aquelas já costumeiras postagens em redes sociais.

“Acho que ele nem vai gravar um vídeo de despedida para os corintianos. Ele queria se despedir jogando. Não deu. Nos últimos cinco meses, ele treinou em academia e com um personal para se manter em forma”, disse à ESPN Brasil o empresário do jogador, Will Dantas.

A ida do atleta, alagoano de Maceió, pode significar, enfim, o pagamento da compra por parte do time português ao Corinthians. O mesmo deveria ter sido feito na reta final de junho, mas não aconteceu e complicou as já apertadíssimas contas alvinegras.

Dantas também contou à reportagem que sugeriu ao empresário Giuliano Bertolucci, representante de vários atletas brasileiros, que conseguisse levar o atacante Everton ‘Cebolinha’ do Grêmio para o Benfica, com o objetivo de ver a dupla brasileira junta no ataque do clube de Lisboa.

Pedrinho durante treino do Corinthians Agência Corinthians

“Pedrinho na direita e ‘Cebolinha’ na esquerda vão dar trabalho para os adversários lá na Europa”, disse o representante de Pedrinho, que há algum tempo associou-se a Bertolucci a fim de ter sucesso em alguma negociação do meia-atacante com algum clube de ponta do futebol europeu, o que deu certo.

Jorge Jesus, que trocou há pouco o Flamengo pelo Benfica, pediu ‘Cebolinha’ como reforço, e representantes do clube estão em negociação com a cúpula tricolor esta semana para tentar levá-lo, como informou o ESPN.com.br na terça (4).