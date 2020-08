Pedro Pascal estará em filme sobre versão fracassada de Nicolas Cage

Para quem gosta de filmes que brincam com a metalinguística, The Unbearable Weight of Massive Talent deve cair como um prato cheio. Nele, Nicolas Cage irá interpretar uma versão fracassada de si próprio que concorda em participar da festa de um fã para ganhar uns trocados. Agora foi divulgado o ator que irá interpretar o superfã: Pedro Pascal.

Pascal é o protagonista da série The Mandalorian (2019) e interpretou Javier Peña em Narcos (2015-2017). Em The Unbearable Weight of Massive Talent, o ator interpreta o fã que coloca Nicolas Cage em situações perigosos. Para salvar sua vida, Cage precisará recriar algumas de suas mais famosas cenas do cinema – isso deve deixar muitos fãs delirando.

O filme será dirigido por Tom Gormican, de Namoro ou Liberdade (2014). Já o roteiro foi escrito por Kevin Etten, que trabalhou com o diretor na série Ghosted (2017-208). No novo filme, Nicolas Cage volta a brincar com a ideia de autoparódia e personagens múltiplos, como aconteceu em Adaptação (2002). A Lionsgate ainda não definiu a data de estreia para The Unbearable Weight of Massive Talent, mas a produção deve começar antes do final deste ano.