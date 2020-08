Pedro Scooby faz aniversário e surpreende filhos com presente inesperado

Pedro Scooby completou 32 anos nesta segunda-feira (10), mas decidiu presentear os filhos na data especial. Em um vídeo gravado nos Stories do Instagram, o surfista, que mora em Cascais, em Portugal, exibiu uma pista de skate que construiu no quintal para as crianças. Ele é pai de Bem, Dom e Liz, frutos do relacionamento com Luana Piovani.

“Bom dia. Nossa, acordei mais velho hoje, gente. Acredita? Meu aniversário é um dia depois do Dia dos Pais. Deixei as crianças ontem à noite lá na casa da Luana para conseguir dar uma dormida, uma descansada depois de dirigir várias horas, porque eu vim lá de Barcelona [na Espanha] até Portugal. Imagina quando as crianças chegarem em casa e verem isso que tenho de presente para elas“, disse o famoso.

O filho mais velho de Pedro Scooby e Piovani, Dom, de 8 anos, está se dedicando ao skate e tem até um perfil no Instagram em que mostra as manobras radicais. “Ser pai é isso, né, gente? Ontem foi Dia dos Pais. Hoje meu aniversário. Mas quem ganha presente são eles. A felicidade deles é meu presente também“, completou.

A esposa do sufista, Cintia Dicker, comentou, recentemente, em entrevista à Vogue Brasil como é a relação com os enteados: “Estou amando. Sou louca por eles. Já conviva com eles quando vínhamos passear aqui, mas tinha um pouco de medo no início. Criança nunca se sabe. Mas a gente se dá muito bem. Eles me chamam de tia Cintia. A Liz é meu ‘grudinho’, fazemos coisas juntas, brincamos de boneca, vamos ao parque.”

Os dois estão juntos há um ano e oficializaram a união com um contrato de união estável. A modelo destacou que pretende realizar uma festa apenas para familiares e amigos após a pandemia.

“Nunca tive esse sonho de casar na igreja, me vejo mais casando na praia, com melhores amigos e família. Nada demais, coisa bem simples”, destacou a modelo na entrevista.

Confira: