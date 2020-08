Pelado, gato do De Férias Com o Ex abre o roupão e quase mostra demais

Participante da sexta temporada do De Férias Com o Ex, Jarlles Gois continua causando aqui fora e deu o que falar por conta de uma de suas fotos mais recentes no Instagram.

De forma ousada, o chef de cozinha surgiu pelado, aparentemente, por baixo de um roupão, que foi aberto e quase mostrou algo a mais. Nos comentários, os seguidores foram ao delírio.

“Vou fazer tipo de escrever legenda reflexiva em foto biscoiteira não, é foto biscoito e pronto. E já que vocês estão lendo aqui a legenda, aproveita e deixa seu comentário maroto”, legendou.

Nos comentários, o ator Silvero Pereira reagiu dizendo: “A gente gosta assim, direto, sem cuspe”. “Ele esconde os 23 delehhh”, brincou um fã.

Vale lembrar que, ao longo do reality show, Jarlles chegou a ser chamado de “bicha má”, apelido que o próprio incluiu na biografia do Twitter.

“Se ser bicha má é fazer o que tem vontade, então eu sou mesmo bicha má. Os meninos me chamaram assim até o final das gravações na brincadeira, menos o Matheus [Magalhães], ele me achava malvado. Eu não ligo pra isso. Até porque ninguém lembra de Nina, Paulina ou Maria do Carmo, só lembra de Carminha, Paola e Nazaré“, disse o modelo durante entrevista ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Confira: