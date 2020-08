Pelopes do 3º BPM e PRF apreendem cerca de 100 Kg de drogas em São Sebastião

Grande parte dos entorpecentes foram encontrados em fundo falso da caçamba de um veículo roubado com placa de cidade baiana

Na manhã desta terça-feira (11), a guarnição 02 do Pelotão de Operações Policiais Especiais (Pelopes) do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), numa ação conjunta com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu cerca de cem quilos de entorpecentes em municípios do Agreste de Alagoas.

O material ilícito foi encontrado dentro do fundo falso da caçamba de uma Volkswagen Saveiro, de cor branca, após abordagem na rodovia BR-101, nas proximidades do Povoado Cana Brava, em São Sebastião, realizada depois de levantamentos do serviço de inteligência das duas forças de segurança. Durante a abordagem ao condutor, que seguia do Estado de Sergipe com destino à Arapiraca, os policiais verificaram que a camioneta, que possui placa da cidade de Simões Filho, Bahia, possuía queixa de roubo ou furto e estava clonado. O motorista também demonstrou nervosismo e apresentou respostas contraditórias após indagações.

Na busca veicular, as equipes constataram que havia um fundo falso na caçamba do veículo e nele estavam 146 tabletes de maconha, que totalizaram 92.900 gramas. Ao ser questionado sobre o destino da droga, o motorista, de 27 anos, informou que estaria levando o material para um endereço no residencial Cerejeiras, localizado no bairro Massaranduba, em Arapiraca.

Diante da informação, as guarnições se dirigiram ao local informado e encontraram um casal – um homem de 24 anos e uma mulher de 47 anos de idade. Com a devida autorização, foi realizada a busca domiciliar no imóvel, onde foram encontrados 5.000 gramas de crack e 1.000 gramas de cocaína. Com os flagrantes, o trio foi então encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de São Sebastião, para a realização dos procedimentos cabíveis. Junto à Polícia Judiciária os três infratores foram autuados pelo crime de Tráfico de drogas.

Fonte: PMAL