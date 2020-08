Penalidade de Demissão ao Promotor de Justiça Leonardo Bandarra é Aplicada pelo CNMP

A decisão do CNMP foi proferida no julgamento de processo administrativo disciplinar.

Assim, referido processo administrativo apurou que, em 2008, Bandarra comprou imóvel residencial no valor de R$ 1.310.000.

No entanto, inseriu, em escritura pública de compra e venda de bem imóvel e em declaração anual de imposto de renda, que o valor da compra teria sido de R$ 830.000.

Ademais, o promotor de Justiça usou os documentos, considerados falsos, com a finalidade de alterar o preço real da compra e venda e respectivas condições de pagamento.

Neste sentido, buscava dificultar o controle de sua variação patrimonial.

Assim, a Receita Federal, o MP/DF e o cartório, enquanto Bandarra ocupava o cargo de procurador-geral de Justiça.

Com efeito, na sessão plenária desta terça-feira, o conselheiro do CNMP Luciano Nunes Maia apresentou voto-vista.

No documento, ele entendeu que a conduta realizada por Bandarra se enquadra na prática de ato de improbidade administrativa.

Diante disso, alegou que viola os princípios da Administração Pública.

O conselheiro também verificou que houve violação aos “deveres funcionais de guardar decoro pessoal, desempenhar com probidade suas funções e de apresentar declaração de bens”.

Ainda, de acordo com o conselheiro Luciano Maia, não houve reincidência das infrações cometidas pelo promotor de Justiça:

“Segundo o artigo 240, § 2º, da Lei Orgânica do Ministério Público da União, aplicável ao caso, considera-se reincidência a prática de nova infração dentro de quatro anos após cientificado o infrator do ato que lhe tenha imposto sanção disciplinar. Informações prestadas pela Corregedoria-Geral do MPDFT dão conta de que Bandarra possui apenas uma condenação definitiva, proferida pelo Plenário do CNMP em 17 de maio de 2011.”