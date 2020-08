A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa no boletim epidemiológico desta quinta-feira, 13 de agosto, o 12º óbito por Covid-19 em Penedo.

Apesar da inclusão, não há informações sobre a vítima no relatório divulgado hoje, conforme a prática rotineira das atualizações publicadas pela Agência Alagoas, com base no levantamento diário do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS).

Em relação a atualização feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), Penedo tem 156 casos monitorados, cinco suspeitos, 1.018 descartados, mil e cinco casos confirmados da doença já superada por 923 pessoas residentes no município.

A Prefeitura de Penedo orienta a população a procurar atendimento na Unidade de Referência em Síndrome Gripais, uma das medidas adotadas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Na distribuição dos casos confirmados de Covid-19 por localidade de Penedo, a SEMS Penedo informa que dos 1.005 registrados até hoje em Penedo, 287 estão entre moradores do bairro Dom Constantino, um dos maiores da cidade e também de grande densidade demográfica.

O bairro Santa Luzia – popular Barro Duro – se aproxima dos 200 casos confirmados de Covid-19, chegando a 192 nesta quinta-feira. Já o Centro da cidade acumula 130 casos e o bairro Raimundo Marinho 107.

A tradicional comunidade remanescente quilombola Oiteiro (bairro Senhor do Bonfim) registra 79 casos e o primeiro bairro de Penedo, o Santo Antônio, contabiliza 62 desde 28 de abril, data do primeiro registro de pessoa contaminada pelo coronavírus em Penedo.

Fechando as ocorrências de Covid-19 na área urbana de Penedo, o bairro Santa Izabel aparece com 29 casos e o Santa Cecília com 10. Na zona rural, o povoado Tabuleiro dos Negros acumula 37, os dois núcleos da Cooperativa somam 30 registros, a comunidade Palmeira Alta alcança 24, Capela tem oito e Santa Margarida nove casos confirmados de Covid-19 e a Ponta Mofina apenas um.

