Penedo tem 970 casos confirmados de Covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) divulgado neste domingo, 09 de agosto, mostra que Penedo contabiliza 970 casos confirmados de Covid-19.

A quantidade registrada a partir de 28 de abril – data do primeiro caso confirmado de Covid-19 em Penedo – se aproxima da marca de mil casos, aumento acompanhado de perto pelo número de pessoas curadas, 897 até este segundo domingo do mês de agosto.

A evolução de casos confirmados e curados pelo coronavírus em Penedo são reflexos do trabalho desenvolvido na Unidade de Referência em Síndromes Gripais.

Inaugurado em 26 de junho, o centro de triagem promove mais de cem atendimentos por dia, com média de 20 pessoas diagnosticadas com Covid-19. Para os casos classificados da doença ainda em sua primeira fase, o tratamento e o acompanhamento da SEMS Penedo alcança excelentes resultados na recuperação dos pacientes.

O boletim epidemiológico atualizado deste domingo, 09, mostra ainda 37 pessoas sendo monitoradas, cinco casos suspeitos, 989 descartados e onze óbitos.

Em relação às localidades com maior incidência de casos confirmados de Covid-19 em Penedo, o bairro Dom Constantino registra 281; o bairro Santa Luzia 191 casos; o centro da cidade tem 129 e o Raimundo Marinho 102.

Abaixo de cem registros e ainda dentro da cidade estão os bairros Senhor do Bonfim (73), Santo Antônio (59), Santa Izabel (24) e Santa Cecília (08).

Fora do perímetro urbano, a comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros contabiliza 35 casos confirmados, os dois núcleos da têm Cooperativa 27; o povoado Palmeira Alta 24; povoado Capela e Santa Margarida estão com oitos casos, em cada um; fechando o quadro com um caso na comunidade Ponta Mofina.

Por Fernando Vinícius – Jornalista Decom PMP