Pepê renova contrato com o Grêmio até 2024, e dirigente comemora: ‘É uma joia rara’

Nesta segunda-feira, o Grêmio anunciou que o contrato do atacante Pepê foi renovado até 2024.

O jogador de 23 anos, que passou pelas categorias do Tricolor e foi promovido ao profissional no início de 2018, é um dos principais destaques da equipe do técnico Renato Gaúcho.

“Essa renovação é importante porque consolida o trabalho de reconhecimento do clube e valorização pela performance do jogador dentro de campo, a exemplo do que aconteceu com outros jogadores como Pedro Rocha, Jaílson, Jean Pyerre, Matheus Henrique, entre outros. É a valorização no momento certo, depois da demonstração em campo do Pepê, com suas atuações e números atingidos vestindo a camisa do Grêmio”, disse o executivo de futebol tricolor, Klauss Câmara.

Em 2019, Pepê foi o vice-artilheiro do Grêmio, com 13 gols, ficando atrás apenas de Everton, que marcou 20 vezes.

Desde que subiu ao profissional do Tricolor, o camisa 25 disputou 91 partidas e balançou as redes em 19 oportunidades.

“Pepê é uma de nossas ‘joias raras’ de formação e, além de ser muito promissor e ter chegado à seleção pré-olímpica, é um goleador nato. Foi um de nossos artilheiros em 2019 mesmo sem gozar da titularidade da equipe e está apto de assumir a condição de protagonista”, afirmou Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio.