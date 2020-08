Perfil de fofocas aponta mentira de Ludmilla sobre lipoaspiração

Quase um mês depois da notícia de que Ludmilla teria feito uma lipoaspiração ter sido desmentida pela sua assessoria, o perfil de fofocas Gossip do Dia decidiu comprovar a veracidade da sua informação.

Nesta semana, Leo Dias informou em sua coluna que o procedimento foi realizado com uma técnica moderna chamada lipo lad, que define os músculos e esculpe o contorno abdominal sem retirada de gordura.

Na época que a notícia foi dada, a assessoria de Ludmilla negou a cirurgia e afirmou que a funkeira fez apenas uma reparação na prótese de silicone dos seios. Mas, nos comentários, os fãs se sentiram enganados.

“Pra que se sujar por tão pouco? Não tem porque negar”, disparou uma internauta. “Podiam ter confirmado né, sem necessidade de negar uma besteira dessa”, declarou outra. “Desmentiu pra vender a notícia depois”, acusou mais uma.

Na época, a equipe da cantora limitou-se a dizer: “A assessoria da cantora informa que Ludmilla teve problemas com sua prótese de silicone e precisou fazer uma cirurgia. Ela passa bem e deve ter alta em breve”.

Em maio, Lud precisou passar quatro dias internada em um hospital do Rio de Janeiro, após sentir fortes dores abdominais, diagnosticada com pielonefrite aguda, um processo inflamatório no rim.

Por causa da situação, a famosa chegou a cancelar uma live. Logo depois que recebeu alta, ela contou detalhes do problema de saúde em suas redes sociais.

“Nunca tinha pensado que eu ficaria internada por alguma doença, e do nada. Comecei a sentir febre e uma dor insana. Brunna (Gonçalves, esposa) estava do meu lado de madrugada. Estou bem, contando tudo para vocês e passando para agradecer todas as orações. Tem tanta gente que me ama… E eu amo vocês!”, desabafou.

“Sem saúde a gente não é nada! Pode ter dinheiro, o que for, sem isso não pode fazer nada. Deem valor às pessoas que vocês amam. Depositem a confiança de vocês em Deus. A gente se sente mais confiante e sabe que tudo vai passar. Assim eu me sentia quando estava muito ruim”, completou a funkeira, na época.

