Péricles choca Fátima Bernardes com revelação inusitada sobre comida

Péricles foi um dos convidados do Encontro, da Globo, nesta sexta-feira (14), e causou ao fazer uma revelação bem inusitada. O pagodeiro confessou que não gosta de pizza: “Eu não gosto de pizza! Não sustenta”.

“Não gosta de pizza, Péricles? E você em São Paulo, com tanta pizzaria maravilhosa”, reagiu Fátima Bernardes. “Nossa, as pizzas de São Paulo são até melhores do que as da Itália, eu tive chance de comer as de lá também. Mas mesmo assim… Não gosto“, contou o convidado.

André Curvello, então, questionou o motivo para o sambista: “Mas tem algum motivo? A massa, o molho? Uma lembrança?”.

Em seguida, o artista ainda se explicou, garantindo que, para ele, é preciso comer muitos pedaços. Por isso, o famoso afirmou que não combina com o seu momento de tentar perder peso.

“Pra comer, precisa comer pelo menos metade. Eu não posso, estou em contenção, estou aproveitando pra malhar. Se eu comer meio pedaço, tenho que malhar uma semana”, comentou Péricles.

Após os apresentadores terem demonstrado surpresa, Péricles brincou: “Não tenho nada contra quem gosta, mas eu não gosto”.

Confira: