Perla abre o jogo e diz que foi agredida pelo ex-marido

A paraguaia Ermelinda Pedroso Rodrígues D’Almeida, conhecida no meio artístico como Perla, se manifestou sobre supostas agressões que teria sofrido do ex-marido brasileiro durante o seu casamento de mais de vinte anos. O relato veio à tona em entrevista que vai ao ar no próximo domingo (23), no Domingo Espetacular, na Record.

Aos 68 anos, a cantora contou à repórter Fabiana Oliveira que tinha que ficar calada e apenas cantar. “Ele me dava tapa na casa. São três operações na vista por causa de socos”, afirmou ela, que era proibida de se aproximar dos fãs por causa do ciúme do ex-companheiro.

“Meus fãs nunca me feriram”, pontuou a veterana, que novamente acusou o ex de agressão física. “O que me marcou é ele que não deixava ninguém se aproximar. Fez de mim um robô”, desabafou.

Na conversa, a artista se emocionou quando lembrou da morte da irmã. “Difícil, mas missão cumprida”, refletiu. “Eu não pensei que ela iria na frente, eu pedi pra ir no lugar dela”, confessou a famosa.

Perla fez enorme sucesso no Paraguai, no Brasil e no mundo entre os anos de 1970 e 1980, não só por sua beleza, mas pela voz inconfundível e grandes canções como Galopeira, Índia e Fernando e Pequenina.