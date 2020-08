Perlla é acusada de dar calote de R$ 15 mil em profissional e se pronuncia

Por não cumprir trato com a consultora de negócios Cris Con, Perlla está sendo acusada de dar um calote de R$ 15 mil na profissional. Segundo o jornal Extra, a moça explicou que foi contratada pela funkeira para captar parcerias para a reforma de sua casa. O combinado entre as duas era o pagamento de R$ 3 mil por mês, mais produtos. No entanto, até hoje o Cris não foi paga.

Cris Con ainda revelou que conseguiu uma permuta de R$ 200 mil para Perlla. Na negociação, em troca das postagens da cantora, a empresa daria móveis, materiais de construção e itens de decoração para a artista. Porém, a morena não cumpriu o acordado.

“Fiz contratos com parceiros que investiram na permuta esperando a divulgação dela nas redes sociais, e ela deixou a desejar. Ela ainda me chamou de chata, falando que não suportava mais eu cobrar tanto a ela. Perlla me deu uma volta financeira e faltou com comprometimento com os parceiros”, lamentou a consultora.

“Trabalho com eventos, e ela sabe que estou passando por dificuldades devido à pandemia. Crio sozinha três filhos e uma neta. Me dediquei arrumando tudo para a obra e reforma dela, e em troca, levei um calote. Ela me causou um dano emocional e financeiro. Estou em depressão por conta dela”, completou.

Em contato com a publicação, Perlla disse que combinou de pagar R$ 1 mil como ajuda de custos à Cris durante três meses, a partir de setembro. Na explicação, a funkeira ainda afirmou não recebeu os móveis das permutas. “Como o que foi combinado não chegou até hoje, eu disse que não queria mais fechar os serviços dela”, disse a cantora.

“Ela me pediu para pagar um frete de um caminhão e já enviar meus móveis, que ela trocaria por novos. Ela estava em obra, assim como eu. Tudo que ela pediu, ela mandou o endereço da casa dela. Notas no nome dela, mas, na verdade, eram para a minha casa em troca de divulgação. O valor que ela pegava em produtos, era meio que o pagamento. Afinal, não havíamos acordado valores. Minha casa está vazia, estamos comendo com o prato na mão e tive que comprar móveis novo”, falou a artista, contando a sua versão.