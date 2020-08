Perseguição política dá o tom da pré-campanha em Porto Real do Colégio

Em Porto Real do Colégio a administração do prefeito Aldo Popular (MDB), infelizmente tem dado um tom de perseguição política mesmo durante a pré-campanha eleitoral que segue em ritmo acelerado rumo às convenções partidárias que iniciam no próximo domingo, 30, seguindo até 15 de setembro.

A página do Facebook ‘Colégio Em Tempo Real’ tem sido vítima de ataques desnecessários por membros da gestão Aldo Popular, sendo inclusive incentivado em outras mídias sociais que as pessoas ligadas a administração, possam denunciar a página para que o Facebook retire do ar. Ou seja, a tática é empurrar o lixo para debaixo do tapete para que ninguém veja sujeira alguma!

Evitamos publicar um vídeo de uma pessoa aqui, devido ter partido para uma agressão pessoal contra o vereador Belarmino, no entanto, o vídeo mostra o descontentamento da moradora, alegando que estava em dia anterior aguando e lavando uma praça pública, tendo em seguida aproveitado para lavar um carro, motivo pelo qual o vereador Belarmino, por perseguição política, teria mandado cortar a água da referida torneira localizada na praça.

Em tempos de democracia afrontada, lembramos a prática escravocrata e de perseguição que remete aos tempos dos senhores feudais e donos de engenho que desconheciam qualquer tipo de educação ou generosidade, devido a busca insana do poder pelo poder, alimentados pela prepotência, arrogância e truculência. Lamentável!