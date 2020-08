Personagens de Amor de Mãe vão usar máscaras contra a covid-19

A Globo quer deixar Amor de Mãe mais atual possível e, em meio à pandemia do novo coronavírus, a emissora definiu no roteiro da novela que todos os personagens vão usar máscaras faciais contra a covid-19 durante as gravações externas.

Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do jornal Extra, protagonista da trama, Lurdes (Regina Casé) vai ganhar dinheiro costurando o acessório de proteção contra o vírus e vendendo na rua. Assim como na vida real, os personagens só deixarão as máscaras de lado quando estiverem em casa.

Além da decisão pelo uso da proteção, a produção definiu que mesmo com a volta das gravações, algumas cenas serão feitas via chamada de vídeo. É a forma encontrada pela Globo para abordar a covid-19 em Amor de Mãe.

Conforme antecipado pela jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o protocolo adotado pela Globo é dos mais rígidos. Por exemplo: durante a gravação de uma cena é proibida a participação de mais de 20 pessoas no ambiente. Cada uma toma para si pelo menos duas ou três funções, e cada uma cuidando do seu setor.

O canal da família Marinho fará testes de covid-19 a cada três dias entre os atores e profissionais do folhetim de Manuela Dias, que terá suas cenas externas cortadas por prevenção. A volta da novela está prevista para o primeiro semestre do próximo ano.