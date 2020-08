PF cumpre mandado em Maceió durante operação de combate à pornografia infantil

Policiais federais cumpriram, na manhã desta quarta-feira (26), um mandado de busca e apreensão em Maceió durante a execução da fase ostensiva da operação “Inocência Compartilhada”, deflagrada em abril de 2019 e que investiga o compartilhamento de vídeos com cenas de pornografia infanto-juvenil em grupos de aplicativos de mensagens.

As investigações começaram quando a Polícia Federal recebeu uma notícia-crime anônima com o print de uma conversa em um grupo em um aplicativo de mensagens. Nela havia o compartilhamento de um vídeo com cenas de pornografia infanto-juvenil.

O número do telefone que aparecia na imagem tinha prefixo 082, de Alagoas. A Polícia Federal identificou o dono da linha e solicitou à Justiça Federal que fosse expedido o mandado de busca e apreensão para dar continuidade às investigações.

Pessoas de outros países também participavam do grupo. No cumprimento do mandado, dois celulares foram apreendidos e serão periciados pela perícia da PF em Alagoas.

O resultado da análise será juntado no inquérito policial que tramita na que tramita na Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas e apura crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).