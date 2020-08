PF prende em Arapiraca traficantes de drogas

Maceió/AL – A Polícia Federal em Alagoas informa que, na tarde de ontem, 20/08, com o apoio do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar – BOPE/PMAL, realizou a prisão em flagrante de três alagoanos, sendo dois homens e uma mulher, pelo crime de tráfico de drogas e pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido na cidade de Arapiraca/AL.

As investigações foram iniciadas após o recebimento de informação policial dando conta de que três irmãos estavam traficando drogas naquele município e que, recentemente, teriam ido buscar grande quantidade de maconha na cidade de Sergipe como destino à cidade de Arapiraca/AL.

As informações policiais indicavam que os traficantes utilizavam um veículo Classic LS prata e um veículo Honda Civic LXR preto para transporte e distribuição da droga naquela cidade alagoana e, também, em que endereço a droga seria depositada.

Na tarde de ontem, policiais militares e federais localizaram os veículos Honda Civic LXR preto e Chevrolet Classic LS prata em frente ao endereço indicado na informação policial, quando foram abordados. Inicialmente, as buscas ocorreram nos dois veículos e, após concluídas, foram estendidas para o interior da residência onde os policiais localizaram 46 (quarenta e seis) pacotes de substância vegetal (aparentando ser maconha), totalizando 42,422 kg da substância entorpecente, um revólver calibre .38, munições do mesmo calibre, cinco telefones celulares, balança de precisão, balança eletrônica, R$ 680, 00 (seiscentos e oitenta) reais em espécie e diversos documentos.

Os dois automóveis de passeio, uma motocicleta vermelha e todo o material encontrado no interior da residência foram apreendidos e juntados no do inquérito policial instaurado na Superintendência Regional da Polícia Federal em Alagoas.

Os presos foram encaminhados ao Sistema Prisional onde permanecerão à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Alagoas