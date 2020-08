PicPay permitirá sacar e depositar dinheiro na rede varejista

O PicPay anunciou, nesta segunda-feira (17), que vai oferecer aos seus usuários a possibilidade de efetuar saques e depósitos em espécie nas lojas do varejo, em breve. A novidade será disponibilizada por meio de parceria com a Brink’s, empresa especializada em transporte e logística de valores.

Ainda em fase de testes, o serviço permitirá a realização de transações financeiras em lojas, farmácias, mercearias e padarias, entre outros estabelecimentos que utilizam a solução Brink’s Pay. Serão cerca de 230 mil varejistas aptos a oferecer a novidade, em 2.600 cidades de todo o país, de acordo com a fintech.

Um dos objetivos da empresa é facilitar a vida de quem mora em cidades que não têm agência bancária nem caixas eletrônicos, como acontece em muitos pequenos municípios do interior do país. Com isso, é possível aproveitar o comércio local para oferecer serviços encontrados apenas nos bancos, além de movimentar a economia da região.

O app da carteira digital vai ganhar, em breve, uma nova função.Fonte: PicPay/Divulgação

Vale lembrar que o PicPay tem sido utilizado para antecipar o saque do Auxílio Emergencial e do FGTS, assim como o Mercado Pago e outras carteiras digitais. Ao transferir o benefício para estas plataformas, o usuário não precisa esperar o calendário definido pelo governo para sacar os valores na Caixa.

Transação exigirá QR Code

No app PicPay, o usuário encontrará uma nova opção de fazer saques e depósitos em lojas. Ao selecionar esta alternativa, você poderá pesquisar os estabelecimentos mais próximos, que disponibilizam a solução Brink’s Pay.

A seguir, basta se dirigir ao caixa do local escolhido, solicitar a transação desejada e apresentar o QR Code gerado no aplicativo para concluí-la, recebendo o dinheiro, no caso de saque, ou entregando a quantia, se for depositar.

Os saques e depósitos no PicPay pela rede varejista devem estar disponíveis para todos os usuários a partir de outubro. Por enquanto, apenas alguns clientes selecionados têm acesso à função.