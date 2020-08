Pinóquio: Tom Hanks deve viver Gepeto em filme live-action

De acordo com o Deadline, Tom Hanks pode estrelar a versão live-action de Pinóquio, próxima adaptação das clássicas histórias infantis pela Disney. No caso, ele viveria Gepeto, o simples e idoso entalhador responsável pela criação do boneco de madeira, que após conquistar consciência, deverá provar ser digno de se tornar um menino de verdade.

O site também revela que, ao ler o roteiro, o ator procurou o diretor Robert Zemeckis (De Volta para o Futuro) para firmar seu interesse sobre o assunto. Apesar disso, outros veículos noticiaram que as negociações para a eventual participação ainda estariam em fase inicial. Por enquanto, as partes não confirmaram oficialmente as informações.

Vale lembrar que a intenção do estúdio em trazer Hanks à produção é de longa data. Até 2018, quando Paul King (As Aventuras de Paddington) ainda estava escalado para comandar o título, houve várias tentativas de convencê-lo a estrelar aquela versão, mas nada foi fechado.

Tom Hanks e Robert ZemeckisFonte: IMDb/Reprodução

Outro ponto favorável ao convite é a sua conhecida colaboração com Zemeckis, pois a dupla já trabalhou em três outros longas: Náufrago, O Expresso Polar e Forrest Gump: O Contador de Histórias, destaque para este último que rendeu premiações no Oscar para os dois.

Ainda sem previsão de estreia, Pinóquio será mais uma produção resultante da nova estratégia da Disney, em fazer filmes live-action de clássicas histórias infantis. Essa nova fase se mostra como um atrativo ao público saudosista: as duas últimas lançadas no cinema, Aladdin e O Rei Leão, tiveram arrecadação superior a US$ 1 bilhão nas bilheterias.