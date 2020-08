Pixel Buds agora faz transcrição e tem alertas de atenção

Uma atualização trouxe novidades para os Pixel Buds. O “alerta de atenção” é uma ferramenta que, ao ouvir sons que devem precisar da sua atenção — como um choro, latidos de cachorro, gritos ou sirenes —, diminuem o volume dos fones automaticamente.

Em termos práticos, o usuário de Pixel Buds pode aumentar o volume dos fones e se preocupar menos com os sons provavelmente importantes que estiverem próximos dele. Assim, os earbuds se adaptam melhor às necessidades de atividades como caminhadas ou apenas rotina doméstica.

Ainda não há informações sobre os ajustes dos alertas. Sendo assim, não se sabe se você poderá filtrar os sons que interferirão no volume e como o processo de identificação é feito.

Sound Guys/Reprodução

Aprimoramentos prometidos

Além do alerta, a Google introduziu um modo de “bass boost” para aprimorar sua experiência em gêneros musicais como hip-hop ou eletrônica. Os sensores de movimento do fone também passaram a identificar quando o usuário empresta um dos fones para um amigo, permitindo que eles ajustem o volume de forma independente.

O modo de tradução em tempo real recebeu o modo de transcrição, levando a tradução das falas da outra pessoa direto para os fones como áudio. A ferramenta será disponibilizada em francês, alemão, italiano e espanhol e traduzirá somente falas em inglês.

Por fim, a Google adicionou os earbuds aos dispositivos compatíveis com o Find My Device (ou “Encontre Meu Dispositivo”), que exibe a última localização registrada do aparelho; corrigiu os bugs e glitches sonoros e integrou os controles touch ao Google Assistente.

A atualização com as novidades começará a ser distribuída hoje e deve chegar em todos os aparelhos dentro de algumas semanas.