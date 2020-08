PM convoca candidatos do concurso de 2006 para Curso de Formação de Praças

Candidatos devem entregar formulário e documentação na sede da Diretoria de Pessoal, em Maceió, para comprovar requisitos para matrícula no CFP

Conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas dessa segunda-feira (03) e dando cumprimento a decisões judiciais, a Polícia Militar torna pública a convocação de candidatos aprovados no concurso público para o cargo de Soldado Combatente, realizado em 2006, para compor o Curso de Formação de Praças (CFP).

Os 14 convocados deverão imprimir o formulário que está disponível aqui, preencher, assinar e entregá-lo juntamente com os documentos elencados abaixo na Diretoria de Pessoal (sala da DP/2), localizada no Quartel Geral da PM, sediado na antiga unidade do SESI Tabuleiro, no Distrito Industrial Governador Luiz Cavalcante, Quadra 8, no bairro do Tabuleiro do Martins, na parte alta de Maceió. A entrega deve ser feita entre os dias 03 de agosto e 03 de setembro de 2020, durante o horário das 8h às 11h (horário local).

Documentos que deverão ser apresentados:

1. Documento de identidade oficial com foto;

2. Certificado de Reservista Militar ou de Dispensa de Incorporação original, para os candidatos do sexo masculino;

3. Certidão de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, devidamente registrada e reconhecida pela Secretaria de Educação ou outro órgão competente, por cópia autenticada, por ser condição exigida no ato da investidura no cargo;

4. Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo na categoria B, por cópia autenticada, por ser condição exigida no ato da investidura no cargo;

5. Cópia do comprovante de residência atualizado

Candidatos convocados: