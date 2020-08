Pocah usa biquíni cavado e faz delação sobre bumbum

Dona de um corpão sarado e de um bumbum poderoso, Pocah apareceu no Instagram mostrando bem seus dotes. Em uma foto com um biquíni fio dental e bem cavado, ela tirou o fôlego dos seguidores.

Fotografada de baixo e com o bumbum bem visível, a funkeira revelou na legenda: “Eu ganhei da minha mãe”.

Pouco tempo depois, a artista surgiu de frente para um espelho com o mesmo biquíni sensual. “Não posso ver um espelho“, confessou a morena.

Nos comentários, os seguidores elogiaram. “Mulher! Que coisa linda“, afirmou uma internauta. “Perfeição”, disse outra. “Morena gostosa do bumbum malhado“, escreveu mais uma.

Vale lembrar que há pouco tempo Pocah chamou atenção ao abrir o coração e revelar que já foi vítima de um relacionamento abusivo e que guarda as consequências da situação até os dias de hoje.

“Quando penso no que eu passei, penso também que tem outras pessoas passando igual. Eu fui uma que conseguiu sobreviver”, afirmou a artista à revista Quem.

A cantora ainda disse que muitas vezes se sentiu sozinha, mas que teve a família do lado: “Tudo que foi tirado à força de mim eu consegui reconquistar. Muitas vezes, me senti sozinha, achei que estava perdida. Recomecei do zero com apoio da minha família. Não foi fácil. Se eu disser para você que não me dói mais, é mentira“.