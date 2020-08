Pochettino diz que mudou ideias do futebol inglês, e jornal lembra falta de títulos para ironizar: ‘Certeza?’

Mauricio Pochettino está fora do futebol desde novembro, quando foi demitido pelo Tottenham, mas voltou às manchetes da Inglaterra nesta segunda-feira, ao ser ironizado pelo jornal Daily Mail.

Tudo porque, em entrevista ao El Pais, da Espanha, o treinador disse que ele e Brendan Rodgers, hoje no Leicester City, foram responsáveis por mudar a mentalidade do futebol jogado na Premier League.

“Não pela forma de pressionar, mas sim como jogávamos desde trás, com ataques posicionais, roubando a bola no campo de ataque e avançando rápido. Provamos que era possível fazer isso na Inglaterra. Penso que Brendan Rodgers e eu mudamos um pouco a mentalidade do futebol inglês. E a chegada de Pep sedimentou tudo, porque hoje, em qualquer liga do mundo, o que predomina é a capacidade de associação e do jogo posicional de cada time”, disse Pochettino.

O Daily Mail não pareceu concordar muito com o ex-comandante dos Spurs e estampou em sua manchete a provocação: “Tem certeza, Mauricio?”. A publicação ressaltou que, apesar da fala do argentino, nem ele e nem Rodgers venceram títulos desde que chegaram ao futebol inglês.

Mauricio Pochettino durante jogo entre Tottenham e Sheffield United Getty Images

Rodgers foi vice-campeão da Premier League pelo Liverpool, em 2013-14, perdendo para o Manchester City, enquanto Pochettino ficou em segundo na temporada 2015-16, sem conseguir alcançar o Leicester, e também perdeu o título da Champions League para o Liverpool, em 2018-19.

Os treinadores dominantes nos últimos anos na terra da Rainha foram Pep Guardiola, bicampeão da Premier League e da Supercopa da Inglaterra, além de três títulos da Copa da Liga Inglesa com o City, e também Jurgen Klopp, atual campeão inglês e da Champions pelo Liverpool.

Já Pochettino ainda não definiu o próximo clube da carreira, após dirigir Espanyol, Southampton e Tottenham. O argentino foi especulado em equipes inglesas e espanholas, além de ter o nome ligado à Inter de Milão e Juventus. Mas, até agora, nada se confirmou.