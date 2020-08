“Pode confiar neles”, diz Valdivia sobre jogadores do Palmeiras

Nesta segunda-feira, o meia Jorge Valdivia alfinetou uma torcedora do Palmeiras e pediu para que ela confie nos jogadores do atual elenco. A mensagem veio depois que a fã publicou um vídeo sarcástico em busca de um “jogador que sabe jogar clássico”.

“Oi, é do Palmeiras? Estou ligando para encomendar um jogador que sabe jogar clássico, tem como mandar ainda para esse ano? É que tem uma possibilidade de ter um Derby na final…Não tem ninguém no mercado, não? Jogador não sabe mais o que é rivalidade? Como assim, o que eu faço, então?…Ata, então liga para o Valdivia”, disse a palmeirense.

Em resposta, o ex-alviverde afirmou: “Tem muitos que sabem jogar clássicos aí, você vai ver o próximo jogo, pode confiar neles”.

Tem mtos q saben jogar clásicos aí, c vai ver o próximo jogo , Pd confiar neles — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) August 4, 2020

A torcedora se referia ao fato da decisão do Campeonato Paulista de 2020 ser entre Corinthians e Palmeiras, sendo que o Verdão não vem bem em clássicos neste ano. Em três partidas, foram dois empates por 0 a 0, contra São Paulo e Santos, e um revés, por 1 a 0, para o Timão.

A partida de ida das finais do Paulistão ocorre nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Itaquera. Já a volta é no sábado, às 16h30, no Allianz Parque.