Polícia descobriu ‘central de fraude’ do auxílio emergencial

Nesta quinta-feira, 13 de agosto, a Polícia Federal encontrou “central de fraude” do auxílio emergencial de R$ 600 em diferentes partes do Brasil. Em Lençóis Paulista, São Paulo, por exemplo, a PF prendeu nove pessoas suspeitas de aplicar golpes para sacar o benefício criado aos mais vulneráveis.

Essas pessoas foram encontradas em uma chácara. Segundo a PF, o local deve ter sido escolhido para a prática do crime por estar numa região deserta. Nesta semana, moradores perceberam movimentação da quadrilha após carros de luxo aparecerem no local. A polícia chegou à chácara após denúncia anônima e encontrou computadores que armazenavam dados para criar perfis falsos e sacar o auxílio emergencial irregularmente.

Você Pode Gostar Também:

Além dos nove suspeitos presos, a polícia acredita que pode haver mais pessoas participando do esquema. Foram encontrados no local também R$ 60 mil em dinheiro, cheques totalizando R$ 26 mil, uma moto, quatro carros, 300 chips de celulares e 19 cartões bancários.

Já em Rondônia, também nesta quinta-feira, 13 de agosto, a Polícia Federal desarticulou grupo criminoso que falsificava documentos de identidade para fazer o saque do auxílio emergencial. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos já receberam mais de R$ 1,5 milhão com a fraude. Ainda de acordo com a PF, esses supostos criminosos já produziam documentos falsos para fazer golpes há alguns anos.