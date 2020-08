Polícia encerra inquérito contra Felipe Prior e revela decisão

O caso envolvendo denúncias contra Felipe Prior parece ter chegado ao fim. A 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo concluiu, nesta terça-feira (4), o inquérito policial que apurou as acusações contra o ex-BBB.

Na reta final do BBB 2020, cabe lembrar, três mulheres denunciaram o arquiteto por dois estupros e uma tentativa de estupro. Segundo informações do colunista Erlan Bastos, da Record no Ceará, o caso tramitou em sigilo e Prior não foi indiciado.

Para o G1, então, a família do ex-BBB comemorou a decisão. O pai dele, Edmir Prior, afirmou que “a verdade sempre vai prevalecer”. Já em nota, a advogada Carolina Pugliese “destaca que a defesa sempre acreditou que a inocência de Felipe Prior iria se sobrepor a qualquer outra circunstância no curso das investigações”.

“O trabalho criterioso e responsável da delegada, Maria Valéria Pereira Novaes, e sua equipe, permitiu que o acusado apresentasse as provas necessárias e imprescindíveis durante o inquérito policial. O que nós esperamos agora é que o caso seja encerrado para que a justiça se restabeleça e o Felipe Prior retome o curso normal de sua vida”, completa o comunicado da defesa dele.

Cabe lembrar que, no último dia 10 de julho, o inquérito voltou para a DDM, a pedido do MP, para novas diligências. Após uma das testemunhas ter sido ouvida novamente, o inquérito foi novamente concluído e encaminhado para o Ministério Público. Agora o MP vai decidir em arquivar ou não a investigação.