Polícia Militar de Sergipe flagra vaquejada em Poço Redondo com 119 inscritos

Um dos organizadores do evento foi conduzido à Delegacia de Nossa Senhora da Glória

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) flagraram na tarde desse sábado, 1º, uma vaquejada no Povoado Mata Pia do Cágado, município de Poço Redondo. O evento, realizado no Alto Sertão sergipano, descumpriu o Decreto do Governo do Estado, que estabelece medidas restritivas para o combate da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O flagrante ocorreu no momento em que as equipes da Ciopac foram verificar uma denúncia repassada por populares. A vaquejada ocorria em uma fazenda, onde os policiais verificaram centenas de pessoas aglomeradas assistindo as disputas entre muitos vaqueiros montados a cavalos.

Durante as abordagens, os militares apreenderam 119 fichas de inscrição preenchidas, que estavam em poder de um dos organizadores.

O caso foi registrado na Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Fonte: PM/SE