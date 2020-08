Polícia prende grupo que fraudava leilões online em São Paulo

A Polícia Civil de São Bernardo do Campo prendeu cinco pessoas envolvidas com um golpe de comércio eletrônico. A ação foi realizada nesta terça-feira (25) e envolveu diversos mandados de busca e apreensão.

As regiões de São Paulo, Santo André, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Bragança Paulista, Guarujá e Indaiatuba mobilizaram as equipes, além do município mineiro de Manhumirim, onde uma das prisões foi realizada. A Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e o Demacro passaram três meses investigando o caso antes de agir.

Fora as detenções, foram encontrados equipamentos eletrônicos usados para manter o golpe em funcionamento e documentos que serão analisados pela perícia das equipes. O golpe era bastante elaborado e envolvia profissionais de centrais telefônicas, programadores e vendedores.

Os materiais apreendidos serão analisados pela perícia.Fonte: G1

A operação foi batizada de “Fake Hammer”, porque os suspeitos agiam usando sites falsos de leilão. A partir de um esquema elaborado de phishing, os suspeitos criavam páginas que simulavam serviços já consagrados no setor, oferecendo veículos falsos.

O dinheiro transferido pelo ganhador da disputa era embolsado pelos criminosos e o cliente não recebia qualquer produto. De acordo com o G1, foram cerca de 50 mil vítimas ao todo e um valor obtido entre R$ 20 mil e R$ 200 mil.