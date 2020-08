Polícia vai à casa de mãe de ator mirim da Globo após denúncias

Após Rivian Delatorre, mãe de um ator mirim da Globo ter sido acusada de estelionato e exposta nas mídias pelos crimes que supostamente cometeu, outros novos casos foram denunciados.

Segundo a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, após as queixas a polícia esteve na casa de Rivian, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro; a “visita” se deu na última sexta-feira (31), por volta das 15h50.

Para o caso, o inquérito policial que está sendo acompanhado pela 16ª DP, na Barra da Tijuca, conta com uma equipe especializada em fraudes.

Para quem não sabe, Rivian, que é mãe de um ator mirim que atuou em Órfãos da Terra (2019) e está escalado para a próxima novela das 18h, tem quatro ocorrências de estelionato em seu nome.

De acordo com a publicação, as vítimas afirmaram que Delatorre oferecia compra e venda de dólar por preços especiais.

A moça abordava as mães de outros atores mirins – que faziam parte da mesma agência que seu filho – e dizia que tinham uma condição especial para quem comprasse a moeda no Banco Safra.

Como ela se identificava como gerente do banco, as mães não desconfiavam de nada. No entanto, Rivian recebia o dinheiro e não devolvia os dólares prometidos.