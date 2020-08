Ponte Preta anuncia rescisão com Roger e espera Luan Dias para exames

Na tarde desta quinta-feira (6), a Ponte Preta anunciou a rescisão contratual do atacante Roger, que jogou o último Campeonato Paulista pela equipe. Além disso, a diretoria também comunicou que aguarda o meia Luan Dias para exames médico com o intuito de assinar um contrato por empréstimo.

Roger, de 35 anos, estava na sua quinta passagem pela Ponte, com esta última durando mais de um ano. Em nota, o clube afirmou que o fim antecipado do vínculo do jogador se dá por um “planejamento para a reformulação ao Brasileiro da Série B”. Ele é o artilheiro do século da Macaca, com 67 gols marcados em 201 partidas.

E, no mesmo dia, a diretoria já deu cara à reformulação do elenco. Foi anunciado que a Ponte aguarda, nesta sexta-feira, a chegada do meia Luan Dias, que estava no Água Santa, para realização de exames médicos. Caso esteja tudo certo, o jogador de 23 anos assinará um contrato de empréstimo até o final do Brasileirão da Série B. O jovem meia estava sendo monitorado por diversos clubes, inclusive da elite do futebol brasileiro.

Confira na íntegra a nota sobre a rescisão de Roger:

“Valeu, Roger!

Visando a atender o planejamento para a reformulação ao Brasileiro da série B, a Ponte Preta e o atacante Roger definiram pela rescisão antecipada do contrato do camisa 9. A Macaca agradece ao pontepretano Roger por toda a dedicação e garra com a camisa alvinegra e deseja a ele boa sorte nos próximos desafios.”