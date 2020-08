População acusa prefeito de sucatear ambulância por picuinha política em Colégio

Populares do município de Porto Real do Colégio, em contato com o blog, relataram a triste situação vivida na saúde pública do município, sendo na oportunidade enviada uma foto de uma ambulância adquirida no governo da ex-prefeita Rita Bonfim, abandonada a própria sorte pela administração do prefeito Aldo Popular (MDB), supondo os populares que apenas por picuinha política.

Em recente conversa com integrantes do governo municipal, ficamos sabendo da construção de uma Unidade Básica de Saúde com capacidade para receber dezenas de pacientes durante o atendimento diário, caso a obra se concretize, porém uma polêmica em relação ao nome dado à unidade de saúde tomou conta das redes sociais, sendo possível acompanhar os discursos contraditórios de alguns vereadores que se colocaram diferentes à decisão da prefeitura, no entanto, estiveram presentes na solenidade de assinatura da ordem de serviço falando em alto e bom som.

Como os fins não justificam os meios e apesar de tentar contato com alguém da saúde e não obter resposta sobre a situação, ficamos a pensar o que pode acontecer com uma gestão que não pensa em garantir saúde para seu povo, independentemente de quem quer que tenha adquirido algo para o município. Por que deixar uma ambulância que poderia ser usada para salvar vidas, virar sucata pela ação do tempo? Lamentável!