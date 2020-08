Por precaução, Vinã está fora de duelo contra a Ponte Preta

O lateral-esquerdo Matías Viña segue como desfalque para Vanderlei Luxemburgo. Fora dos dois últimos jogos, o uruguaio não estará disponível para o duelo do Palmeiras com a Ponte Preta neste domingo, às 19h, pela semifinal do Paulistão.

Viña sofreu um corte bastante profundo na cabeça no clássico com o Corinthians, partida que marcou a volta do futebol em São Paulo depois de quatro meses em função da pandemia do coronavírus. Desde então, o defensor vem se recuperando. O jogador de 22 anos chegou a participar do último treino preparatório para o jogo contra a Macaca, mas foi recomendado a não jogar.

“Foi um aconselhamento do neurologista. Na segunda-feira, ele volta”, falou Antônio Mello, coordenador de preparação física do Palmeiras à Rádio Bandeirantes.

Luxa, assim, deve continuar com Diogo Barbosa na lateral-esquerda titular. Desde a saída de Viña, o camisa 6 assumiu a vaga entre os 11 titulares.

O provável Palmeiras que encara a Ponte Preta é: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Ramires (Bruno Henrique) e Lucas Lima; Willian, Rony e Luiz Adriano.