PorOndeAnda: Tom Welling, o Superman de Smallville

O ator Tom Welling ficou mundialmente conhecido por dar vida a uma versão adolescente do icônico personagem Clark Kent, de Smallville. A série, ao longo de suas dez temporadas, trouxe conflitos muito interessantes que colocavam o ator em destaque se desenvolvendo enquanto Superman. Mas, depois de seu fim, #PorOndeAnda Tom Welling?

Tom Welling e o sucesso de Smallville

Antes mesmo de começar a atuar, Welling trabalhou um tempo como modelo e sempre teve uma relação muito próxima da família. No entanto, em 2001, passou a integrar esporadicamente o elenco de algumas séries como Judging Amy, Special Unit 2 e Undeclared.

Nessa mesma época, ele aguardava o resultado de algumas audições que havia feito para integrar o elenco da série do canal The CW (na época, ainda chamado de The WB).

Os produtores Alfred Gough e Miles Millar escolheram Tom Welling por conta de seu perfil e acreditavam que ele tinha potencial, mesmo que sua atuação fosse considerada limitada naquele estágio. No entanto, ao receber a notícia de que interpretaria o protagonista, ele recusou o papel por ter muito receio do mundo artístico.

Posteriormente, Welling foi convencido pelo diretor David Nutter a aceitar o papel. E, segundo alguns dos fãs da série, a escolha não poderia ser melhor, já que o personagem é lembrado até hoje justamente por conta do ator.

Por se tratar também de um primeiro grande papel em sua carreira, Tom Welling é mais lembrado e associado por Smalville do que qualquer outra produção.

O que aconteceu com Tom Welling?

Depois de participar do último episódio de Smallville, Tom Welling resolveu ter um período sabático, no qual iria se dedicar à vida pessoal. Em entrevistas posteriores, ele afirmou que queria uma pausa para descobrir o que estava acontecendo em sua vida e se acalmar depois de tantas gravações.

A partir dessa época, com vontade de interpretar personagens diferentes, o ator passou a escolher com mais afinco todos os papéis que iria interpretar. Passou a atuar em alguns filmes como Parkland, de 2013, junto de Zac Efron, e também A Escolha, em 2016, uma adaptação de Nicholas Sparks.

Vale ressaltar que durante a exibição de Smallville, ele integrou o elenco de Doze é Demais, em 2003, e O Nevoeiro, em 2005.

Como está Tom Welling em 2020?

Entretanto, nem sempre suas escolhas foram bem recebidas pelo público. Atualmente, aos 43 anos, Welling tem feito apenas pequenas participações em séries e filmes.

Entre elas, vale destacar que, em 2017, ele participou da 3ª temporada de Lucifer, interpretando Marcus Pierce, um dos personagens mais importantes do arco narrativo daquela leva de episódios.

Recentemente, voltou a dar vida a Clark Kent em uma participação muito especial no arco Crise nas Infinitas Terras do Arrowverse. Os fãs não poderiam ter ficado mais satisfeitos, não é mesmo?